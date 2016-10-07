Почему забарахлил двигатель реформ

«Если пакет реформ будет одобрен, тогда эффект появится перед выборами. Ставки огромные, потому что в этом году в Украине начинается экономический рост. Он пока медленный и от проведения реформ в стране зависит, будет этот рост продолжен или ускорен», - сказал на брифинге в минувший четверг сопредседатель стратегической группы советников Лешек Бальцервоич.

Данная группа стратегических советников была создана весной текущего года, и возглавили ее два сопредседателя: экс-вице-премьера, экс-министра финансов Польши Лешек Бальцерович и экс-вице-премьер Словакии Миклош.

Именитые реформаторы, благодаря которым их страны присоединились к Евросоюзу и продемонстрировали значительные успехи в развитии экономики, по приглашению украинских властей согласились поделиться опытом с нами.

Последние события показали, что мотор реформ в Украине начал барахлить раньше намеченного срока

За истекший период стратегические советники успели подготовить для президента, правительства и парламента предложения по основным направлениям реформ, чтобы вывести Украину на путь стабильного развития.

Однако, как оказалось, пригласившие их не спешат внедрять предложенные реформы, а стараются усидеть на двух стульях, проводя отдельные улучшения, при этом оставляя нетронутыми важные для собственного благополучия сферы.

Делая свое заявление, Бальцерович дал понять, что с приближением следующих выборов из чиновничьих кабинетов начнет выходить реформаторский дух, а все внимание будет занимать проблема удержания рейтинга. Поэтому провести основные изменения нужно как можно быстрее, в идеале – до конца текущего года.

В то же время, последние события показали, что мотор реформ в Украине начал барахлить раньше намеченного срока. Сопредседатели группы советников на брифинге в Украинском доме снова объясняли, какие шаги украинским властям следует предпринять, чтобы добиться роста ВВП не на 1-1,5%, а на 5-6%.

И в тот же момент неподалеку от Украинского дома в здании Верховной Рады парламентарии в очередной раз продлили на год мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Запуск рынка сельхозземель постоянно упоминается как стратегическими советниками, так и международными кредиторами Украины во главе с МВФ. Эту реформу в соседних восточноевропейских странах провели уже давно, но в Украине аграрному лобби при помощи популистов раз за разом удается откладывать реформу в долгий ящик.

Низкая поддержка реформ Радой не раз называлась одной из проблем на пути развития Украины. Депутаты принимают всего около трети законопроектов, подаваемых правительством. Однако, вчера министр инфраструктуры Владимир Омелян лично присутствовал в парламенте, чтобы наконец-то увидеть принятие долгожданного законопроекта о создании дорожного фонда.

Но где же вчера был министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой? Почему никто из правительства не пытался переубедить тех 297 народных избранников, которые недрогнувшей рукой нажали «За» и еще на год лишили украинцев права распоряжаться частью своего законного имущества. Почему Кутовой не предложил, как альтернативу, хотя бы свой законопроект о создании рынка прав аренды на землю, которые можно было бы продавать или закладывать?

А ведь в предыдущий закон о моратории возлагал на правительство обязательства по разработке и внесению в Раду законопроекта о создании рынка земли. Стало быть, провал земельной реформы – это «заслуга» не только парламента.

Еще одним важным шагом на пути построения нормальной рыночной экономики стратегические советники называют приватизацию. Причем, в интервью УНИАН, Иван Миклош отмечал, что это долгий и трудный процесс, результаты которого могут быть получены через пару лет. Но показательный пример с провалом продажи Одесского припортового завода – самого лакомого объекта приватизации – дал понять, что власть пока не готова идти и по этому пути.

Еще одна реформа, предложенная иностранными советниками, - пенсионная. Огромный дефицит Пенсионного фонда, очень низкие пенсии у большинства пожилых людей и продолжающееся деление общества на касты благодаря специальным пенсиям – вот неполный список проблем нашей системы пенсионного обеспечения.

И если повышение пенсионного возраста – вопрос дискуссионный, то отмена раннего выхода на пенсию для прокуроров, специальных пенсий для судей и прочих разделяющих общество норм – вполне посильная задача. Советники предложили Украине оставить отдельную систему пенсий лишь для военных. И Рада даже поддержала соответствующий закон.

Однако дальше случился закономерный откат. Для начала Конституционный суд вывел из-под действия закона судей, что должно было бы вызвать вопросы к гаранту и всем остальным, ответственным за судебную реформу. Дальше уже с подачи правительства был принят закон о государственной службе. И чиновники опять, как в былые времена, стали «чуть ровнее» всех остальных украинцев, получив право на особые условия выхода на пенсию.

Важным шагом на пути построения нормальной рыночной экономики стратегические советники называют приватизацию

Не хотят власти слышать и о сокращении социальных расходов, на которых настаивают международные партнеры Украины. Выделяемые на субсидии и прочие льготы суммы растут как на дрожжах, при этом контроль за их выделением остается минимальным. Министр социальной политики шутит, что субсидию могут получить даже многие депутаты. Но горькая правда в том, что никто не мешает обманывать страну любому, кто скрыл свои доходы.

Верификация, или проверка получателей социальных выплат, начатая еще при министре финансов Натальи Яресько не имеет поддержки в правительстве. Минсоцполитики не спешит создавать единый электронный реестр получателей социальной помощи. В итоге никто в стране не может точно сказать сколько людей, какие виды выплат и льгот и на какие суммы получают. А парламентский Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения тем временем не уверен, можно ли Минфину давать право отслеживать расходы тех, кто получает помощь от государства.

По сути, сегодня в Украине реформы носят фрагментарный характер. Были подняты тарифы, началась дерегуляция, был снижен Единый социальный взнос. В то же время, давление на бизнес остается высоким, а Государственная фискальная служба – не реформированной. В результате, снижение Единого взноса не привело к масштабной детенизации. Инвестиционная привлекательность все еще крайне низкая, дерегуляция не стала комплексной, а о борьбе с коррупцией и говорить нечего.

Это не может устраивать ни общество, ни западных партнеров. Стратегические советники не устают повторять: существенная польза от реформ может быть достигнута лишь благодаря кумулятивному эффекту, потому реформы нужно вводить быстро и комплексно.

Но власти, похоже, стараются сыграть в героя плохого фантастического фильма, который одной ногой ступает в будущее, а вторую старается не убирать из прошлого. Вот только заканчивается это чаще всего тем, что героя разрывает пополам.