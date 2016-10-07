В России грозятся ответить "решением в своих интересах" на введение Украиной визового режима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия вводить зеркальные меры.

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"Я пока не могу сказать. Если будет принято решение настолько ущемить интересы простых людей и если будет введен визовый режим, то конечно, эта ситуация будет рассмотрена, и российская сторона примет те решения, которые посчитает необходимым в своих интересах. Пока я бы не стал анонсировать, какие именно", - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, Рада 6 октября так и не рассмотрела внесенный в повестку дня вопрос о возможном введении визового режима с Россией.

3 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время Согласительного совета председателей фракций и комитетов предложил обсудить возможность введения визового режима с Россией и расширение санкций в отношении РФ. Спикер напомнил, что в начале 2016 года он внес в парламент проект постановления об обращении к Кабинету министров относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.