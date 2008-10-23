Тимошенко пригнала в Раду «табун троянских коней лоббистской породы»?

Правительственному антикризисному пакету не хватает реальных антикризисных мероприятий.

Такое мнение выразила народный депутат, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ.

По ее словам, вместо этого правительственный антикризисный пакет “содержит целый табун троянских коней лоббистской породы”.

Л.ОРОБЕЦ считает, что “публичные призывы премьера к единению политиков в борьбе против мирового экономического коллапса на фоне блокирования парламентской трибуны со стороны БЮТ является не более чем дымовой завесой”.

“Шумиха, внезапно поднятая вокруг кризиса, с которым почти год живут украинцы, является в действительности прикрытием настоящей цели, которую преследует проект Кабмина, – снять с правительства ответственность за развал экономики, обусловленный собственным популизмом, а при случае – насобирать «с миру по нитке» средств на выборы”, – отметила Л.ОРОБЕЦ.

Народный депутат не видит логики в идее усиления регуляторных полномочий Кабмина, который не имеет поддержки парламентского большинства. «Почему Верховная Рада должна уполномочить Кабмин, который фактически развалил экономику собственной некомпетентностью, на еще более «героические» поступки? Не слишком ли высокая цена за премьерское кресло для ТИМОШЕНКО? В данной сфере неожиданностей не бывает – еще зимой специалисты предупреждали Премьера о трагических последствиях, которые может иметь ряд популистских проектов от БЮТ наподобие импорта дешевого заморского мяса или денежных подачек инфляционного эффекта”, – отметила Л.ОРОБЕЦ.

По мнению народного депутата, лидер БЮТ сейчас сознательно противопоставляет выборы и антикризисные мероприятия, декларируя их несовместимость. «Между тем очевидно, что никакой антикризисный проект преодоления экономического кризиса не имеет никакого шанса на успех без учета его политических источников и составляющих. В нашей ситуации, спасать экономику без замены политического менеджмента – все равно, что лечить простуду путем борьбы с ее симптомами», – отметила Л.ОРОБЕЦ.