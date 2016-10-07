Украинцы подали в ЕСПЧ уже 2 тысячи индивидуальных жалоб против России – Петренко
Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечает, что украинцы подали в Европейский суд по правам человека уже более 2 тысячи индивидуальных жалоб против России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
Министр напомнил, что в рамках системы бесплатной правовой помощи было решено создать "большой проект, который бы помогал украинским гражданам подавать индивидуальные жалобы против российского агрессора".
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"Более двух тысяч индивидуальных жалоб украинских граждан сейчас поданы в Европейский суд по правам человека. И мы будем продолжать оказывать им юридическую помощь по каждому из этих дел, чтобы зафиксировать в каждом маленьком случае большое нарушение прав человека со стороны Российской Федерации и лично того человека, который виновен в этих преступлениях – президента России Путина", – сказал Петренко.