В НУ-НС призывают Тимошенко не прятать голову в песок

В связи с блокированием Блоком Юлии Тимошенко работы парламента любые голосования, в том числе и относительно антикризисного пакета, становятся невозможными.

Об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, «Юлию ТИМОШЕНКО начинает больше тревожить кризис собственного рейтинга, а не кризис в экономике», - добавил он.

Он предостерег премьер-министра Украины и депутатов фракции БЮТ «от такого подхода» к работе парламента.

В.КИРИЛЕНКО считает, что заявления премьер-министра Украины о необходимости быстрого принятия антикризисного пакета и реальные действия фракции БЮТ, то есть блокирование ею трибуны, «сильно расходятся между собой».

Он призвал БЮТ и Ю.ТИМОШЕНКО «не занимать страусиную позицию и не делать вид, что в Украине есть экономический кризис, но нет никакого политического кризиса». «Очевидно, что такому подходу никто не поверит», - отметил лидер фракции НУ-НС. Он подчеркнул, что фракция НУ-НС настаивает на том, чтобы в антикризисном пакете и в изменениях к бюджету были предусмотрены средства для финансирования выборов в парламент, поскольку «политический кризис тоже нужно решать». «Это понятный оптимальный и конструктивный подход», - сказал В.КИРИЛЕНКО. По его словам, также фракция НУ-НС выступает категорически против того, чтобы уменьшать размер минимальной заработной платы и пересматривать минимальный прожиточный минимум в сторону его уменьшения. По его словам, антикризисные мероприятия не должны касаться ограничения поступлений для наименее защищенных слоев населения Украины.