Губернатор: Донецкая область готовится к выборам

Донецкая область системно и целенаправленно готовится к внеочередным парламентским выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

«Независимо от того, как будут развиваться события, мы достаточно системно и целенаправленно готовимся к предстоящим выборам», - сказал В.ЛОГВИНЕНКО.

Он отметил, что уже было проведено расширенное совещание с руководителями структурных подразделений облгосадминистаций, с мэрами, главами райгосадминистраций, районных советов, начальниками территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, представителей ОАО «Укртелеком», на котором были обсуждены основные вопросы организации и обеспечения проведения внеочередных парламентских выборов.

По словам В.ЛОГВИНЕНКО, в вопросах проведения выборов «сложности есть, и в первую очередь они связаны с той законодательной базой, которая есть на сегодняшний день». Он отметил, что «некоторые противоречия остаются с прошлых выборов, не внесены коррективы и в этот раз».

В то же время положительным губернатор назвал тот факт, что «сегодня, если говорить организационно, то нам не придется создавать рабочие группы - у нас 62 структурных подразделения созданы на территории области по подготовке реестра избирателей, поэтому работу по уточнению списков выполнят именно эти структурные подразделения». «Это одно из ключевых направлений, в котором мы сегодня работаем, и это ответственность органов исполнительной власти в регионах», - подчеркнул В.ЛОГВИНЕНКО.

Он отметил, что «уже сегодня райгосадминистрации и исполкомы проанализировали ситуацию с помещениями, которые использовались для предыдущих выборов для размещения избирательных комиссий и мест для голосования». В.ЛОГВИНЕНКО сказал, что в регионе к проведению выборов «есть вопросы, связаннее с размещением избирательных участков, особенно в сельской местности, где появляются новые юридические адреса». «Но эта процедура, которую мы должны завершить в ближайшие 7, максимум, 10 дней», - сказал он.

В области проведена инвентаризация компьютерной техники и урн для голосования - имеется 8052 больших и 7278 маленьких урн, и их достаточно для проведения голосования на избирательных участках.

Что касается финансирования выборов и других моментов, губернатор отметил, что не располагает какой-либо информацией. «Конфликт продолжается, перенесены сроки проведения выборов на неделю», - констатировал В.ЛОГВИНЕНКО и подчеркнул, что какое бы решение не было принято по срокам выборов, оно лежит вне компетенции местных органов власти.