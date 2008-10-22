Янукович: выборы у меня в печенках сидят

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за скорейшее проведение досрочных парламентских выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире ГТРК «Крым».

«Чем дольше у власти будет находиться правительство Юлии ТИМОШЕНКО, тем больше будут нарастать проблемы, которые, возможно, могут привести к катастрофе в нашей стране. Чем раньше эти выборы состоятся – тем лучше», - подчеркнул лидер Партии регионов.

«Говорят они очень много, красиво - заслушаешься! Выступают как народные артисты, но от этого стране не легче, они все время страну втягивают в конфликт», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что не Партия регионов была инициатором выборов, а «оранжевые». В.ЯНУКОВИЧ добавил, что в стране не найдется ни один человек, «который бы меня обвинил, что я (В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН) люблю выборы». «Я, наверное, их не люблю больше, чем кто-либо в этой стране. Они просто у меня, как говорят, сидят в печенках! Но никуда от судьбы, как говорят, не денешься, - отметил лидер «регионалов». - Эти выборы нужны, потому что нужно остановить окончательное уничтожение нашей страны, нужно убрать от власти эту лживую команду».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что досрочные выборы состоятся, как бы Ю.ТИМОШЕНКО и ее команда «не цеплялись» за кресла.