БЮТ блокирует трибуну и президиум парламента
10:10, 22 октября 2008Политика
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Яценюку перекрыли дорогу
Народные депутаты из фракции Блока Юлии Тимошенко блокируют трибуну и президиум парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, также они заблокировали правительственную ложу.
Двери, через которые в сессионный зал входит председатель Верховной Рады, заставлены креслами.
Как сообщал УНИАН, вчера фракция БЮТ также блокировала работу парламента, поэтому утреннее заседание ВР было преждевременно закрыто, а вечернее не проводилось.
Как заявил в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, фракция БЮТ выступала против рассмотрения законопроектов относительно обеспечения проведения досрочных парламентских выборов и настаивала на первоочередном рассмотрении антикризисных документов.
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