БЮТ блокирует трибуну и президиум парламента

Народные депутаты из фракции Блока Юлии Тимошенко блокируют трибуну и президиум парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, также они заблокировали правительственную ложу.

Двери, через которые в сессионный зал входит председатель Верховной Рады, заставлены креслами.

Как сообщал УНИАН, вчера фракция БЮТ также блокировала работу парламента, поэтому утреннее заседание ВР было преждевременно закрыто, а вечернее не проводилось.

Как заявил в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, фракция БЮТ выступала против рассмотрения законопроектов относительно обеспечения проведения досрочных парламентских выборов и настаивала на первоочередном рассмотрении антикризисных документов.