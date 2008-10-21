В ПР готовы побороться с кризисом, но отвечать будет Тимошенко

Партия регионов заявляет о готовности взять на себя ответственность и вывести страну из кризиса.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

«Мы как профессиональная, опытная и ответственная сила готовы взять на себя ответственность, вывести страну из кризиса, навести порядок и обеспечить стабильное развитие Украины», подчеркнули в Партии регионов.

По словам авторов заявления, «сегодня, вместо спасения Украины, правительство ТИМОШЕНКО не только не представило программу защиты Украины и граждан от кризиса. Депутаты от БЮТ еще и заблокировали парламент и не дали проголосовать изменения в бюджет и создание стабилизационного фонда, не дали гарантировать людям возвращение их банковских вкладов".

Тем самым, убеждены "регионалы", власть еще раз доказала, что она занимается исключительно внутренними междоусобицами и борьбой за президентское кресло. "ТИМОШЕНКО и БЮТ вместе со всей помаранчевой командой оставили общество без защиты перед последствиями экономического, социального и финансового кризиса, который они создавали практически весь этот год", говорится в заявлении.

Потому, отмечают в Партии регионов, вся ответственность за последствия угроз, перед которыми предстала сегодня Украина, полностью ложатся на действующее правительство. "Именно оно будет отвечать за катастрофическое ухудшение жизни людей, за разрушение экономики, за прыжок безработицы, за рост цен и за высокую инфляцию", - подчеркнули авторы заявления.

По их словам, "парализовав парламент, не имея при этом плана спасения Украины, Блок Юлии Тимошенко толкнул государство в полный хаос, в катастрофу. А людей – в холодную и голодную зиму".

В этой ситуации Партия регионов требует от правительства или реально преодолеть кризис, или публично признать свою несостоятельность это сделать.