Совет Европы положительно отметил достижения Украины в проведении реформ – Климкин

Об єтом сообщает пресс-служба МИД Украины

Сегодня в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге состоялся День украинских реформ. Подобное мероприятие впервые прошло на площадке Совета Европы и было инициировано Украиной.

Члены украинской делегации представили государствам-членам и руководству организации результаты реформ, которые системно поддерживаются в рамках Плана действий Совета Европы для Украины на период 2015-2017 годов, обсудили имеющиеся вызовы и дальнейшие приоритеты взаимодействия.

Презентации и обсуждения состоялись в формате четырех рабочих групп – стратегия по правам человека; реформа пенитенциарной системы и полиции; судебная реформа и борьба с коррупцией.

План действий является крупнейшим в истории Совета Европы пакетом экспертной и технической помощи государству-члену.

"Я благодарю совет Европы за поддержку и высокую оценку украинских реформ.Впереди еще много совместной работы, но План действий Совета Европы для Украины уже стал нашим общим успехом. В его рамках мы получили уникальную экспертную поддержку ключевых реформ, в частности судебной и антикоррупционной. Со своей стороны, Украина конкретными действиями продемонстрировала, что несмотря на российскую агрессию и все трудности мы работаем на конкретный результат, а не бесконечный процесс", - сказал глава МИД Павел Климкин.

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Заместитель генсека Совета Европы заявила, что организация Дня реформ и участие министров в нем является подтверждением приверженности Украины реформам. Она призвала украинскую сторону продолжать реформы, особенно в отношении борьбы с коррупцией.

План действий Совета Европы для Украины на 2015-2017 годы является крупнейшим в истории организации пакетом экспертной и технической помощи государству-члену.

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Совокупный бюджет Плана действий в 45 миллионов евро позволяет привлекать лучших экспертов и современные технические возможности для системной помощи в реализации реформ.

Пока План действий охватывает законодательные и институциональные изменения в таких сферах: конституционная реформа, в частности в части децентрализации и правосудия; укрепление механизмов защиты прав человека и основных свобод; борьба с коррупцией; совершенствование системы исполнения решений национальных судов и обеспечения выполнения решений Европейского суда по правам человека; реформа правоохранительных органов и пенитенциарной службы.