Яценюк: Верховная Рада опозорилась и показала людям фигуру из трех пальцев

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что не войдет в сессионный зал парламента, пока не будет согласована повестка дня работы ВР, и депутаты от БЮТ не разблокируют трибуну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

Заходя в сессионный зал после объявленного перерыва и увидев заблокированную депутатами-“бютовцами” трибуну и президиум, А.ЯЦЕНЮК отметил: «Уже наработались, как всегда». Он констатировал, что трибуна парламента заблокирована БЮТ. По его словам, блокирование трибуны не является чем-то новым в работе ВР.

Спикер считает, что депутаты из-за блокирования работы ВР опять опозорились.

«Если думаете, что такие действия будут поддерживать электоральные рейтинги, то они будут только понижать их, да и дело не в электоральных рейтингах, а дело в людях», - добавил он.

По словам председателя ВР, парламентарии, вместо того, чтобы увеличить до 150 тыс. грн. гарантированные суммы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, показали людям «фигуру из трех пальцев».

«Пока не будет согласованной повестки дня, и пока не перестанете блокировать трибуну, я в этот зал не войду», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Вместе с тем, он не закрыл утреннее заседание парламента.

На данное время народные депутаты находятся в сессионном зале, но заседание не проводится. Фракция БЮТ продолжает блокировать трибуну, президиум и правительственную ложу.