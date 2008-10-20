Президент защитил избирательные права граждан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ № 951/2008 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 октября 2008 года «Об общественно-политической ситуации в Украине и выполнении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 октября 2008 года «О безотлагательных мерах по обеспечению конституционных избирательных прав граждан Украины во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины».

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, в соответствии со статьей 107 Конституции Украины Президент постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 октября 2008 года «Об общественно-политической ситуации в Украине и выполнении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 октября 2008 года «О безотлагательных мерах по обеспечению конституционных избирательных прав граждан Украины во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины».

Контроль за выполнением этого Указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.