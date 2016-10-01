Австралия решила продлить срок работы посольства в Украине

Об этом говорится на сайте диппредставительства.

"Правительство Австралии приняло важное решение продлить австралийское дипломатическое присутствие в Украине путем сохранения Посольства Австралии в Киеве на последующие два года. Это поможет австралийским чиновникам взаимодействовать с их украинскими партнерами в тесном сотрудничестве, а также дальнейшему развитию двусторонних связей между странами", - говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что решение продолжить деятельность дипломатического ведомства Австралии в Украине было принято премьер-министром Малкольмом Тернбуллом и министром иностранных дел Джули Бишоп. Глава правительства Австралии 21 сентября лично на встрече с президентом Украины Петром Порошенко на полях саммита Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил об этом решении.

В сообщении напоминается, что Посольство Австралии в Украине официально было открыто 20 ноября 2014 года, сначала на 12 месяцев, после сбивания малайзийского самолета (рейс MH17) 17 июля 2014 года. Позже срок работы посольства был продлен до сентября 2016 года.

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"Хотя начало работы австралийского посольства произошло при трагических обстоятельствах, катастрофа рейса MH17 сблизила Украину и Австралию", - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что обе страны сейчас продолжают тесно сотрудничать с другими членами международной Совместной следственной группы - Бельгией, Малайзией и Нидерландами, чтобы привлечь виновных в катастрофе самолета к ответственности.

Посольство и далее будет возглавлять временный поверенный в делах Австралии в Украине Брюс Эдвардс, ожидая предполагаемого назначения нового посла Австралии.

"Австралийское правительство приветствовало промежуточный отчет Совместной следственной группы по MH17, который был опубликован 28 сентября, и призвало международное сообщество продолжать поддержку уголовного расследования, чтобы обеспечить достижение правосудия независимым, справедливым и прозрачным образом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сказано, что правительство Австралии остается непреклонным в поддержке Украины, ее территориальной целостности и суверенитета.

"Австралийское правительство наблюдает за ситуацией на востоке Украины и призвало все стороны выполнить Минские соглашения и соблюдать постоянный режим тишины", - подчеркивается в сообщении.