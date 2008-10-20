Литвин не ограничивает Божью благодать, но на 15% замахнулся

Лидер фракции Блока Литвина в Верховной Раде Владимир ЛИТВИН заявляет о намерении получить на внеочередных парламентских выборах 15% голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции в Житомире.

"Мы не ограничиваем Божью благодать, но убеждены, что где-то 15% голосов избирателей наберем. Также скажу, что именно мы будем формировать следующую коалицию, которая успешно будет работать и власть в стране тогда будет", - сказал В.ЛИТВИН.

"Мы сформируем правительство после выборов и тогда будет все нормально", - подчеркнул он.

При этом, по словам лидера Блока Литвина, новые выборы в парламент не являются выходом из кризисной ситуации в Украине.

"Убежден, что выборы в Верховную Раду - не выход из ситуации, очередные и внеочередные выборы являются силовым сценарием развития событий в Украине», - сказал он.

В.ЛИТВИН предложил не проводить выборы, а создать правительство народного доверия, переформатировав действующую власть.

"Наша власть - Президент и премьер-министр - не знают, что происходит в стране. Я это заявляю ответственно, поскольку они живут в отрыве от государства, они его не понимают, а страна не понимает их. Вместо этого им надо восстановить доверие людей, поскольку без этого ничего не будет", - сказал В.ЛИТВИН.