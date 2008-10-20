Литвин намекает, что у Тимошенко семь пятниц на неделе

Лидер фракции Блока Литвина в Верховной Раде Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН указывает премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО на непоследовательность ее действий в намерениях создать коалицию защиты от мирового финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции в Житомире.

По его словам, он "нормально" относится к идее создать коалицию защиты от мирового финансового кризиса и на ее основе сформировать правительство, однако не хочет сразу навешивать ярлык на то или другое политическое образование.

"То была у нас демократическая коалиция, теперь оказывается, что она не сработала, теперь предлагается создать коалицию защиты от финансового кризиса. Но не позже минувшего четверга премьер-министр заявила, что никакого кризиса в Украине нет. Оказалось, что за пятницу и субботу кризис "постучал" в наши двери. Поэтому я не могу воспринять эти непостижимые оценки, под которыми нет реальной основы", - сказал политик.

"Так и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечал, что украинская экономика переживает ренессанс. Побывав везде, где можно побывать в Украине, я этого ренессанса не увидел", - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что и Президент Украины также "часто выступает с заявлениями, противоречащими друг другу", и призывал политиков "прекратить такие манипуляции, поскольку они вредят стране".