Новое министерство, такое же могущественное, как когда-то КГБ - Süddeutsche Zeitung

Об этом пишет Юлиан Ханс в статье "Новое министерство, такое же могущественное, как когда-то КГБ", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Прошло не так много времени с тех пор, как Александр Бастрыкин стал новым влиятельным человеком в российской вертикали власти. Седовласый доктор права в синей форме прокурора с золотыми генеральскими погонами производит впечатление человека, который в любой момент может заломать руки обвиняемому. То, что он является другом детства президента, похоже, делает его неуязвимым; оба изучали право в Ленинградском университете. В 2006 году Владимир Путин назначил Бастрыкина заместителем генерального прокурора, в 2011 – главой Следственного комитета РФ, который должен был стать своего рода российским ФБР.

Но летом ситуация изменилась, сейчас все выглядит так, словно руки выкручивают Бастрыкину. Следственный комитет и его глава оказались в обороне в борьбе за власть российских силовых структур. Во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз опроверг сообщения о том, что Бастрыкин должен оставить свой пост, и его комитет будет распущен. Российские СМИ сообщили о соответствующем указе президента, но, как пояснил Песков, это ложна информация.

В течение нескольких месяцев в российских органах безопасности растет беспокойство. Почти ежедневно в СМИ появляются новые версии о надвигающемся преобразовании разветвленного аппарата. Речь идет о перераспределении полномочий между прокуратурой, спецслужбами и МВД. Пока есть только противоречивые данные о том, как в конце будет выглядеть эта модель. Но, как часто бывает перед массовыми увольнениями неугодных сотрудников в силовых структурах, целью называют борьбу с коррупцией.

ФСБ планирует контролировать весь поток данных в России

На следующий день после парламентских выборов, приближенное к правительству издание "Коммерсант" сообщило о планах по созданию нового Министерства государственной безопасности (МГБ), в котором должны быть объединены ФСБ и внешняя разведка СВР. Федеральная служба охраны (ФСО), ответственная за безопасность, передвижения и надежную связь президента и правительства, также должна войти в новое супер-министерство. В будущем сотрудники МГБ в особо важных случаях также будут вести расследование – от открытия дела до обвинительного заключения, до сих пор эти обязанности были разделены.

Таким образом, новое министерство (если оно будет создано) получит те полномочия, которые когда-то были у советского КГБ. Это совпадает с существенным ужесточением наблюдения и репрессий на многих уровнях. ФСБ планирует контролировать весь поток данных в России. Закрытые соединения будут взломаны с помощью методов, которые используют хакеры. В защищенные SSL-соединения будет внедряться сервер, который будет имитировать отправителя для получателя, и наоборот. IT-специалисты называют это атакой "человек посередине".

В статье "Коммерсант" ссылается на безымянного информатора в службе разведки. По его словам, планы должны быть реализованы еще до президентских выборов в 2018 году, их цель заключается в том, чтобы сделать работу органов безопасности более эффективной. Возглавляемый Бастрыкиным следственный комитет, который отделился только в 2011 году, снова должен будет вернуться под крышу Управления Генеральной прокуратуры.

Такое Министерство государственной безопасности – это "монстр", который опасен даже для Путина

Однако, люди, знакомые с аппаратом безопасности, выражают сомнения. Такое Министерство государственной безопасности – это "монстр", который также может представлять угрозу и для президента, говорит Андрей Колесников, эксперт по вопросам внутренней политики и политических институтов в Московском Центре Карнеги. С тех пор, как Путин ступил на политическую арену в Москве, он постоянно создавал новые органы власти, если был недоволен работой старых, или хотел ограничить их власть, сообщил Колесников новостному порталу Медуза. Гораздо сложнее организовать заговор против президента, если органы власти конкурируют друг с другом.

Недавно был назначен новый глава внешней разведки, и это также служит аргументом против слияния внутренней и внешней разведки. На прошлой неделе Путин повысил Сергея Нарышкина, с октября он будет руководить внешней разведкой. 61-летний Нарышкин был председателем парламента, из-за его роли в аннексии Крыма, он включен в список санкций США и Европейского Союза. Согласно неподтвержденным данным, в конце 1970-х годов Нарышкин закончил школу КГБ по специальности "внешняя разведка".

В доме следователя комитета по борьбе с коррупцией обнаружено $ 120 млн наличными

Массовые увольнения сотрясают аппарат безопасности с лета. В июле ФСБ провели обыск в московском офисе СКР и арестовали двух старших следователей. Их обвиняют в том, что они покрывали известного босса мафии и брали взятки. С тех пор Бастрыкин считается побежденным, а ФСБ победителем в борьбе за власть между силовыми структурами. На прошлой неделе Владимир Маркин отказался от своего поста. Он был пресс-секретарем Бастрыкина, и всегда с радостью комментировал любые политические вопросы, которые хотя бы отдаленно были связаны с работой следователей. Ранее Маркин опровергал сообщения о своем предстоящем увольнении.

Еще более сильный удар настиг МВД в начале этого месяца. 10 сентября следователи ФСБ арестовали полковника Дмитрия Захарченко, начальника отдела по борьбе с коррупцией. Вероятно, не без причины. В квартире его сестры, следователи обнаружили $120 млн наличными, в общей сложности, Захарченко, вероятно, перевел на оффшорные счета более $300 миллионов. Поскольку суммы огромные даже для высокопоставленных чиновников, есть подозрения, что он получал деньги от преступных группиров