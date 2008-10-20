Симоненко пугает Украину маленькими усиками

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО подчеркивает необходимость остановки действия законов относительно ВТО и заявляет о необходимости ведение переговоров о создании Единого экономического пространства (ЕЭП).

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и лидерами фракций во ВР.

Он обратился к правительству относительно необходимости срочно принять меры, направленные на углубление переговорного процесса с Российской Федерацией в вопросах энергоснабжения. Он также призывает провести переговоры по созданию Единого экономического пространства с Российской Федерацией и другими странами СНГ, что, по его мнению, будет способствовать защите украинского товаропроизводителя.

П.СИМОНЕНКО считает, что необходимо «срочно остановить действия законов, имеющих отношение к ВТО » и прекратить действия тех, которые могут «уничтожить нашу экономику».

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что Верховная Рада Украины «должна работать». Он подчеркнул, что «взгляды у нас идеологически разные, но беда пришла одна – украинский народ сегодня страдает». Он отметил, что в такой ситуации будет происходить усиление преступности и ряд радикальных сил будут искать «очередного руководителя с маленькими усиками», что может привести к серьезной ситуации в Украине.