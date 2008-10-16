В БЮТ говорят, что нардепы - не черепашки ниндзя

Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО опровергает информацию СБУ о применении силы депутатами от БЮТ в отношении судей Киевского апелляционного административного суда.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе народного депутата.

В.ПИСАРЕНКО назвал абсурдным заявление и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, что депутаты от БЮТ грозились выкинуть из окна одного из судей.

“Если господин НАЛИВАЙЧЕНКО когда-либо видел здание Апелляционного административного суда, то, наверно, знает, что это учреждение - это бывшая одноэтажная военная база. Одно слово – клетка. Все окна суда заколочены решетками”, - сказал народный депутат.

К тому же, по словам В.ПИСАРЕНКО, в помещении Апелляционного административного суда и вокруг него всегда дежурили бойцы спецподразделения «Альфа», которые и на шаг не подпускали депутатов к кабинету судьи.

«Если бы кто-нибудь даже поднял руку в направлении судьи на виду у «Альфы», то эта рука уже давно бы лежала отдельно от тела. Депутаты еще не настолько насмотрелись боевиков по телевизору и не считают себя «ниндзя-черепашками», чтобы вчетвером побороть вооруженных бойцов спецподразделения», - сказал он.

По словам депутата, слова В.НАЛИВАЙЧЕНКО являются абсурдными и превращают деятельность СБУ в клоунаду.

В.ПИСАРЕНКО также опроверг заявление, что депутаты отобрали у судьи Михаила МЕЖЕВИЧА мобильный телефон.

«Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы проверить эту информацию и выяснить правду. Пусть следователи СБУ распечатают звонки за субботу и воскресенье с мобильного телефона судьи и увидят, кто пользовался им в тот день и кто пользуется им сейчас. Ежедневно и ежеминутно на мобильный судье поступают указания из Секретариата Президента и руководства Высшего административного суда», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 октября и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что 11 октября в кабинете председателя Апелляционного административного суда находилось 4-5 депутатов от БЮТ, к судье применялось насилие, что отображено в пояснениях свидетелей. В частности, судью били по рукам, не давали взять ручку, включить компьютер, забрали личные вещи судьи (телефон), сказал руководитель СБУ.

Кроме того, по словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, к зданию суда люди, которые находились в нем, подтянули боевиков криминальных группировок.

В связи с изложенным В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что сегодня в силу таких обстоятельств у СБУ возникает множество вопросов к спецподразделению МВД «Грифон», на которое законом возложены функции охраны судов.