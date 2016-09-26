Глава МИД Франции предостерег Россию и Иран от соучастия в преступлениях режима Асада

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В специальном заявлении Эро подчеркнул, что режим Асада "выбрал путь военной эскалации".

Читайте такжеСирийская оппозиция выступила с заявлением: мирные переговоры не имеют смысла через Россию

"Я призываю Россию и Иран собраться с мыслями и продемонстрировать ответственность, положив конец этой стратегии, что ведет в тупик", - отметил французский министр.

Также он добавил, что в противном случае Россия и Иран станут замешаны в военных преступлениях, совершенных в Алеппо, цитирует агентство Reuters.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия виновата в затягивании гражданской войны в Сирии и, возможно, в совершении военных преступлений в форме авианалетов на автоколонны с гуманитарной помощью.