Глава МИД Франции предостерег Россию и Иран от соучастия в преступлениях режима Асада
Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро в воскресенье, 25 сентября, предостерег Россию и Иран от соучастия в преступлениях режима Башара Асада.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В специальном заявлении Эро подчеркнул, что режим Асада "выбрал путь военной эскалации".
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"Я призываю Россию и Иран собраться с мыслями и продемонстрировать ответственность, положив конец этой стратегии, что ведет в тупик", - отметил французский министр.
Также он добавил, что в противном случае Россия и Иран станут замешаны в военных преступлениях, совершенных в Алеппо, цитирует агентство Reuters.
Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия виновата в затягивании гражданской войны в Сирии и, возможно, в совершении военных преступлений в форме авианалетов на автоколонны с гуманитарной помощью.