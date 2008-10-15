В Киевэнерго говорят, что киевляне задолжали компании почти миллиард

По оперативным данным акционерной компании «Киевэнерго», жители столицы задолжали компании 969,5 млн. грн.

Как пишет газета «Комсомольская правда в Украине» со ссылкой на сообщение "Киевэнерго", крупнейшими должниками являются: Управление жилищного хозяйства (КП УЖХ): долг за тепло- и электроэнергию составляет 496,7 млн. грн; предприятия жизнедеятельности: долг за электроэнергию составляет 365,6 млн. грн. (в частности «Киевводоканал» имеет долг по электроэнергии 357,7 млн. грн.); ведомственное жилье: долг за тепло- и электроэнергию составляет 111,3 млн. грн; ЖСК - долг за тепло- и электроэнергию составляет 47,8 млн. грн.

По расчетам экспертов, убытки компании за 2008 год составят 801 млн. грн., в то время как в бюджете Киева на их компенсацию предусмотрена лишь половина суммы – около 408 млн. грн., говорится в сообщении АК "Киевэнерго".

"На сегодняшний день доход «Киевэнерго» от реализации тепловой энергии не покрывает даже стоимость топлива на ее производство. Так, по итогам 2008 года затраты на приобретение топлива составят ориентировочно 1 млрд. 465 млн. грн., при этом за его потребление «Киевэнерго» получит лишь 1 млрд. 407 млн. грн. И это не учитывая оплаты труда, налогов, плановых ремонтов и других обязательств компании. К тому же, при росте цены на газ с 2006 года в два раза, тарифы на теплоснабжение «Киевэнерго» остаются стабильными", - заявил экс-председатель правления АК «Киевэнерго», почетный президент компании Сергей ТИТЕНКО (наблюдательный совет "Киевэнерго" своим решением назначил председателем правления компании Эдуарда СОКОЛОВСКОГО вместо С.ТИТЕНКО – УНИАН).

По его словам, на сегодняшний день в Киеве действует один из самых низких в Украине тарифов на тепловую энергию для населения. Киевский тариф на 57% меньше одесского, на 67% - харьковского, на 83% - ивано-франковского, в два раза меньше винницкого, отметил С.ТИТЕНКО.