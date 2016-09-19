Freedom House: "выборы" в Крыму не узаконят власть РФ на территории Украины

Об этом говорится в заявлении организации в ответ на проведение Россией выборов в Госдуму в анексованому Крыму.

В организации считают, что организованные Россией "выборы" – это фарс ценой прав человека и демократии в Крыму.

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"Выборы, прошедшие в России, а также в оккупированном ею Крыму, не легитимизируют российскую власть на украинской территории", – сказал вице-президент по программам оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и многосторонних инициатив Роберт Герман.

"Это "голосование" было каким угодно, но только не свободным и справедливым. Жители Крыма не могли решать ни кто выигрывает выборы, ни кто станет будто их представителями", – добавил он.

Выборы в Госдуму прошли по всей России 18 сентября, включая территории, оккупированные Россией, такие как Крым.

В докладе Freedom House "Свобода в мире – 2016" Крым оценивается отдельно как территория, неподконтрольная Украине, и получил рейтинг "несвободный". Уровень соблюдения политических прав на полуострове оценен в 7 баллов, гражданские свободы – в 6 (где 7 – самая худшая оценка из возможных).