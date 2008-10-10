Подать в суд на указ Ющенко невозможно

Указ Президента Украины №911 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов» не может быть предметом рассмотрения в судах общей юрисдикции.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Если у кого-то из политических сил возникнет желание отменить или обжаловать решение главы государства о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов, то имею честь предостеречь и напомнить: решение Президента политически взвешенное и юридически обоснованное», – сказал И.ПУКШИН.

Кроме того, отмечает он, указ построен на нормах Основного Закона и заключениях, которые основываются на решениях Конституционного Суда, о которых идет речь в Указе Президента № 911 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

«Поэтому Указ главы государства не может быть предметом обжалования в судах общей юрисдикции. Обжаловать его может лишь Конституционный Суд Украины», - подчеркнул И.ПУКШИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня вступил в силу указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва, согласно которому парламентские выборы состоятся 7 декабря.