БЮТ отказался от импичмента Ющенко, но не от выборов Президента и ВР

Фракция БЮТ на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о возможности одновременного проведения выборов в Верховную Раду и Президента, причем без объявления импичмента Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Мы будем обсуждать вопрос, как все-таки сделать так, чтобы выборы прошли одновременно – и парламентские, и президентские», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

При этом он отметил, что для этого импичмент действующему Президенту проводить не нужно, а необходимо лишь «дотянуть» сроки проведения досрочных выборов в ВР до сроков проведения выборов Президента.

«А для чего импичмент? Протянуть парламентские (выборы – УНИАН) до президентских – вот и все», - заявил И.КИРИЛЕНКО.

Также он подчеркнул, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО уходить со своего поста не намерена, и такой шаг был бы просто «бессмысленным и безответственным» в данной ситуации.