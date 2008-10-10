Луценко рассказал, каким полезным может быть «не ангелу» Тимошенко

Лидер «Народной самообороны", министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНЕО утверждает, что «Народная самооборона» не вела переговоры об объединении с Блоком Юлии Тимошенко на досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

«Я не разговаривал с Ю.ТИМОШЕНКО не только о своем номере в списке, о квотах для «Народной самообороны», даже не разговаривал о самом факте объединения», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что также не было никаких переговоров о возможности его деятельности в составе объединенных демократических сил во время избирательной кампании.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО не исключает, что в случае, если объединение демократических сил состоится, то он будет "первым, как и в прошлую предвыборную кампанию, по количеству встреч с избирателями". "И, поверьте, мне есть что сказать», - заверил лидер "Народной самообороны".

О возможности баллотирования в будущем на должность Президента Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что не чувствует в себе сил для выдвижения собственной кандидатуры на эту должность, но подчеркнул, что он «действительно сегодня глубоко разочарован тем, что имеем при Президенте Викторе ЮЩЕНКО».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что сегодня можно много говорить о том, «является ли Юлия ТИМОШЕНКО «идеальным политиком». «Нет - не является», - сказал он. «Является ли Ю.ТИМОШЕНКО «ангелом»? Нет - не является», - добавил он. Тем не менее, заявил Ю.ЛУЦЕНКО, он будет делать все, чтобы объединить демократов «вокруг человека, который при всех своих ошибках слышит критику и реагирует на нее"

Вместе с тем он выразил сомнение, что сегодня вряд ли можно навести порядок в стране без контроля избирателей над теми, кого они избрали.

«Будет ли в Украине наведен порядок? Боюсь – нет, потому что украинцы научились верить в вождей, но не научились их контролировать», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Рассуждая об измене, которую украинское общество который год подряд видит со стороны политиков, он сказал: «Политики уже живут такой шведской семьей, что там об измене говорить не приходится, там переспали все со всеми».