Ющенко призвал председателя ЦИК приступать к выборам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Владимиром ШАПОВАЛОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства призвал Центральную избирательную комиссию начинать работу по обеспечению проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 7 декабря.

Президент отметил, что сегодня был официально опубликован указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов. Таким образом, документ вступил в силу.

«Я просил бы, чтобы с опубликованием указа с сегодняшнего дня вы начали действовать так, как требует закон», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ШАПОВАЛ заверил, что для ЦИК опубликование указа является важным юридическим фактом. Именно после этого начинается избирательный процесс.

Он также доложил главе государства о начале работы ЦИК по подготовке к внеочередным парламентским выборам.