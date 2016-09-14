Порошенко анонсировал серию исков Украины против России в международные суды

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы готовы бороться за защиту законных прав и интересов Украины», - подчеркнул президент.

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Порошенко отметил, что по его поручению разрабатываются документы на основе различных международных конвенций для подачи исков в международные судебные инстанции.

В частности, речь идет о защите как имущественных прав субъектов хозяйствования Украины, которые были нарушены в результате аннексии Крыма, так и защите прав государственных институтов, которые также были аннексированы российским агрессором в Крыму.

Для выполнения этой работы в Бюджете на 2017 год увеличат финансирование Министерства иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, 11 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина завершила досудебные консультации с РФ насчет суверенных прав в водах вокруг оккупированного Крыма.

В июле министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявлял, что добыча Россией газа в исключительной морской зоне Украины в Черном море после аннексии Крыма станет предметом судебных исков. Как отметил министр, это касается и использования биоресурсов Черного моря.

Украинские морские пограничники постоянно обнаруживают факты нарушения РФ норм международного морского права, в частности, на газовых месторождениях в морской экономической зоне Украины фиксируются буровые платформы и суда обеспечения под флагом Российской Федерации.

22 августа Климкин заявил, что международный суд насчет нарушения Россией суверенных прав Украины в водах вокруг временно оккупированного Крыма начнется в ближайшие недели.

Сегодня, 14 сентября, Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины подать иск о возбуждении арбитражного производства против Российской Федерации относительно защиты прав и интересов Украины, гарантированных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, нарушенных вследствие вооруженной агрессии России.