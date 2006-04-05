Иран создаст ядерную бомбу до следующего года

Иран создаст ядерную бомбу к следующему году. Об этом сообщает израильская разведка. Американская военная операция против Тегерана становится вполне реальной, пишет британская газета “Сан”.

Ранее считали, что Ирану нужно не менее двух лет для создания ядерного оружия.

Соединенные Штаты официально пока не говорят ничего конкретного о военных действиях против исламской республики, но постоянно высказывают беспокойство ядерными разработками Ирана и активными испытаниями другого оружия.

ICTV