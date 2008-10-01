Крымские россияне недовольны показухой других крымских россиян

Более 20 зарегистрированных и легализованных неправительственных общественных организаций Крыма и Севастополя создали Крымский окружной координационный совет организаций российских соотечественников.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о создании совета принято сегодня в Симферополе на конференции организаций российских соотечественников.

«Мы создаем площадку для того, чтобы обсуждать координацию своих действий, совместную работу, для того, чтобы простые крымчане знали о том, что волнует: это социальные и экономические проблемы, проблемы отношений с Россией, с политическими партиями», - сказал руководитель Конгресса русских общин Крыма Сергей ШУВАЙНИКОВ.

Среди целей координационного совета – защита русского языка, культуры и истории, развитие дружеских отношений Крыма и Украины с Россией, укрепление деловых и гуманитарных связей с государственными органами и общественными объединениями РФ. Для достижения этих целей будут периодически проводиться заседания совета.

«Мы не претендуем быть монополистами и тем более выражать мнение большинства организаций и соотечественников, проживающих на полуострове. Но мы не можем согласиться, что сегодня среди организаций российских соотечественников Крыма и Севастополя нет единства в координации действий», - говорится в заявлении сегодняшней конференции российских соотечественников.

Участники конференции раскритиковали за "формальный и показушный характер" работу с российскими соотечественниками, проводимую отдельными организациями полуострова. Инициаторы создания координационного совета считают, что такая работа не приносит пользу соотечественникам, зато обогащает данные структуры за счет финансовых средств, выделяемых правительствами России и Москвы для соотечественников.