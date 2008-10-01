Избиратели затопчут ногами исполнителей кризиса - эксперты

Досрочные парламентские выборы являются “манипулятивным проектом” Секретариата Президента с целью политического выживания.

Таким является вывод аналитического исследования экспертов Агентства моделирования ситуаций (АМС) “Опасность срыва декабрьских досрочных выборов”, который был обнародован сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил директор АМС Виталий БАЛА, актуальность данного исследования заключается в приближении даты 3 октября, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может объявить о назначении досрочных выборов в Верховную Раду в связи с несформированностью коалиции в парламенте.

Вместе с тем, как отмечают эксперты АМС, в Секретариате Президента институт досрочных парламентских выборов превращают в манипулятивную технологию. “Любые результаты досрочных парламентских выборов могут быть обжалованы одной из сторон нынешнего политического кризиса. Вместо этого избиратели, которые не готовы воспринимать кардинальное изменение политических приоритетов представителей власти и оппозиции, в буквальном смысле “затопчут ногами” основных формальных исполнителей нынешнего кризиса”, - отметили эксперты.

По их мнению, анализ характера политической коммуникации на сегодняшнем этапе позволяет сделать вывод, что досрочные парламентские выборы не будут актуальными ни для общества, ни для потенциальных их участников.

“Досрочные выборы в Верховную Раду являются “манипулятивным проектом ” и типичным инструментом политического давления со стороны Секретариата Президента одновременно на оппонентов и союзников с целью своего политического выживания. С одной стороны, в общество запускается мессидж об идеологической измене БЮТ и Юлии ТИМОШЕНКО, из другой – происходит адекватная работа с депутатами - членами фракции НУ-НС, которые уже сейчас начинают просчитывать варианты партийных списков. Вместо этого СП в любом случае не готов к выборам. При любых сценариях, то ли широкого именного блока, или в формате объединенной партии, политические силы Президента не смогут получить необходимого количества голосов для изменения принципов политической коммуникации у Украины”, - констатировал В.Бала.

В свою очередь, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ заметил, что сегодняшнюю политическую ситуацию нельзя сравнивать с объявлением досрочных выборов в 2007 году.

“Крайне некорректно сегодня сравнивать ситуацию с провозглашением досрочных выборов в сентябре 2007 года и нынешний политический кризис. Тогда кроме желания Президента имелась политическая воля и мотивация большинства игроков – в первую очередь БЮТ. Даже Партию регионов удалось убедить идти на выборы. Сегодня, мало того, что ЮЩЕНКО – другой, более слабый, - но против выборов категорически выступают как БЮТ, так и Партия регионов”.

Эксперт также проанализировал возможные последствия “политической войны на уничтожение”, которую, по его словам, последовательно проводил Секретариат Президента против правительства и БЮТ. “Это станет серьезным мотивом прийти на участки для избирателей, которые увидят новую, радикально жесткую ТИМОШЕНКО, которая будет эффективно работать с электоратом ЮЩЕНКО и в то же время укреплять свои позиции в восточных регионах Украины. После травли со стороны СП премьер-министра, избиратель будет готов принять даже консолидацию усилий БЮТ и ПР в парламенте – нормальная работа с “врагом” приемлемее для избирателей, нежели замороженный парламент с “друзьями”, - просуммировал О.ГОЛУБОЦКИЙ.