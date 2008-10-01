Зварич говорит, что НУ-НС придет на переговоры с БЮТ хоть в два ночи

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” не получала никаких приглашений на консультации, касающиеся создания коалиции от БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о ее готовности принять любые условия для создания коалиции должно подтверждаться конкретными шагами.

Р.ЗВАРИЧ также отметил, что сегодня вряд ли состоятся какие-то консультации по созданию коалиции. Он, ссылаясь на лидера фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО, сообщил, что лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН только сегодня в 22.00 возвращается из командировки.

При этом Р.ЗВАРИЧ заверил, что фракция НУ-НС готова возобновить консультации даже в два часа ночи.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня заявила, что БЮТ принимает все ультимативные условия НУ-НС для создания коалиции «трех».

«Все условия, все ультиматумы, выкручивание рук, которые предложила "Наша Украина, – Народная самооборона", а скорее Вячеслав КИРИЛЕНКО, потому что депутаты НУ-НС просто без условий хотят возобновления коалиции, но ультиматумы мы принимаем для того, чтобы при любых обстоятельствах не дать оснований для уничтожения демократической коалиции, (не дать оснований) предавать Украину и повести страну на досрочные выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер подчеркнула, что БЮТ не соглашается с ультиматумами НУ-НС. «Мы не соглашаемся, мы просто их принимаем ради сохранения демократической коалиции и стратегического курса Украины. Мы проголосуем все, что они требуют, ведь намного важнее сегодня во всех политических спорах Украина, ее стабильность, ее процветание и ее стратегический европейский курс», - объяснила она.

Между тем, Ю.ТИМОШЕНКО предположила, что после принятия БЮТ условий НУ-НС руководитель фракции НУ-НС В.КИРИЛЕНКО озвучит новые условия.

«Я знаю, что для того, чтобы не создать демократическую коалицию в усиленном варианте с Блоком Литвина, будут ежедневно Президентом Украины выдвигаться новые ультиматумы. Озвучивать их будет В.КИРИЛЕНКО. Но я заранее говорю, что все их ультиматумы мы, закрыв глаза, будем принимать, чтобы сберечь стратегический курс, демократическую коалицию и не допустить такого хаоса в стране, как досрочные выборы», - подчеркнула глава правительства.