Порошенко: Донбасс был, есть и останется украинским

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"В праздник нашей Независимости в Донецке был поднят сине-желтый флаг и зазвучал украинский гимн. Это событие стало очень символичным и в очередной раз напомнило российским наемникам, что Донбасс был, есть и останется украинским", - говорится в сообщении.

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В праздник нашей Независимости в Донецке поднят сине-желтый флаг и зазвучал украинский гимн. Это событие стало очень символичным и в очередной раз напомнила российским наемникам, что Донбасс был, есть и останется украинским. С днем города, дорогие дончане! Мы с вами Фото опубликовано пользователем Петро Порошенко (@poroshenkopetro) Авг 28, 2016 в 12:23 PDT

"С днем города, дорогие дончане! Мы с вами", - резюмировал президент.

Как сообщал УНИАН, утром 24 августа в Донецке неизвестные включили гимн Украины. Гимн заиграл в 6 часов утра на пересечении улицы Артема и Таманского проспекта в Донецке. Кроме того, на набережной между проспектами Ильича и Дзержинского появилась надпись "Донецк - Украина. 24.08.2016".

В свою очередь волонтеры организации "Сестры милосердия" провели акцию, в ходе которой около 6:30 утра сбросили из беспилотного летательного аппарата на оккупированный Донецк тысячи листовок, в которых было размещено поздравление горожанам с Днем независимости Украины.