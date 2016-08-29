Порошенко: Донбасс был, есть и останется украинским
Президент Украины Петр Порошенко поздравил дончан с днем города и отметил, что Донбасс был, есть и останется украинским.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"В праздник нашей Независимости в Донецке был поднят сине-желтый флаг и зазвучал украинский гимн. Это событие стало очень символичным и в очередной раз напомнило российским наемникам, что Донбасс был, есть и останется украинским", - говорится в сообщении.
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"С днем города, дорогие дончане! Мы с вами", - резюмировал президент.
Как сообщал УНИАН, утром 24 августа в Донецке неизвестные включили гимн Украины. Гимн заиграл в 6 часов утра на пересечении улицы Артема и Таманского проспекта в Донецке. Кроме того, на набережной между проспектами Ильича и Дзержинского появилась надпись "Донецк - Украина. 24.08.2016".
В свою очередь волонтеры организации "Сестры милосердия" провели акцию, в ходе которой около 6:30 утра сбросили из беспилотного летательного аппарата на оккупированный Донецк тысячи листовок, в которых было размещено поздравление горожанам с Днем независимости Украины.