Теперь у Виктора Януковича 15 заместителей

Политсовет Партии регионов дополнительно избрал заместителями председателя партии народных депутатов Украины Юрия БОЙКО, Михаила ПАПИЕВА и Сергея ТУЛУБА.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, теперь у лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА есть 15 заместителей.

Кроме новоизбранных, это Анна ГЕРМАН, Василий ДЖАРТЫ, Александр ЕФРЕМОВ, Андрей КЛЮЕВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Андрей КРАВЕЦ, Александр ЛАВРИНОВИЧ, Елена ЛУКАШ, Сергей ЛЕВОЧКИН, Антон ПРИГОДСКИЙ, Владимир РЫБАК и Владимир ЯЦУБА, напоминает пресс-служба.

Кроме того, в состав президиума Политсовета избран народный депутат Валерий КОНОВАЛЮК.