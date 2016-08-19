Януковича могут допросить по делу "Беркута" уже осенью - адвокат

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщает Радио Свобода.

"Согласно материалам, которые предоставила Генпрокуратура судe, он (Янукович - УНИАН) де-факто выступает в роли лица, которое является соучастником преступлений, совершенных "Беркутом". Поэтому, исходя из абсолютного права человека на защиту, он должен был бы быть допрошенным. Но этот вопрос поднимала не Генеральная прокуратура, а сам Виктор Янукович", - сказал Сердюк.

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По словам адвоката Януковича, экс-президента могут допросить уже осенью.

"После того, как в суд поступили ходатайства его и защиты "Беркута", то суд это ходатайство удовлетворил и направил соответствующий запрос через Министерство юстиции Украины в Министерство юстиции России. Минюст России этот запрос выполняет, и поэтому, мы считаем, что в сентябре-октябре месяце у нас такой допрос состоится", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Янукович требует от Генпрокуратуры провести одновременный допрос (очную ставку) его и президента Украины Петра Порошенко, экс-премьера Арсения Яценюка, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, мэра Киева Виталия Кличко, секретаря СНБО Александра Турчинова с другими должностными лицами, которых прокуратура вызвала для дачи показаний в деле Майдана.

При этом Сердюк отметил, что Янукович готов дать очную ставку в режиме видеоконференции.

В то же время в Департаменте специальных расследований Генпрокуратуры сообщили, что еще не получали соответствующего ходатайства Януковича.

Луценко готов организовать Януковичу очную ставку с руководителями государства в случае его прибытия в Киев.