Ющенко решил объединить политиков вокруг батареи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает центральные и местные власти безотлагательно начать отопительный сезон.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, уже несколько дней в отдельных регионах Украины температура опускается ниже 10 градусов. Это представляет угрозу для здоровья наиболее уязвимых слоев, в частности, воспитанников детских заведений, школьников, пациентов системы здравоохранения и социальной защиты.

По убеждению главы государства, сложные погодные условия в Украине должны вынудить центральные и местные власти к решению о досрочном подключении отопления. При этом первоочередной задачей является обеспечить теплом объекты социальной инфраструктуры и жилые дома.

«Я призываю Кабинет Министров вместе с региональными властями и органами местного самоуправления в ускоренном режиме завершить подготовку и начать отопительный сезон. Люди должны получить тепло в соответствии с реальными потребностями, а не по календарному принципу - ожидая официальную дату 15 октября», - заявил В.ЮЩЕНКО сегодня перед отлетом в США.

«Мы вместе должны предпринять этот шаг навстречу гражданам Украины. Именно действия во благо людей способны объединить противоположные политические силы и центры влияния», - убежден глава государства.