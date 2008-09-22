Яценюк сомневается, что ВР может работать системно

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сомневается в возможности парламента системно работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании Согласительного совета.

«Однако всем понятно, что до того момента, пока не будет решена либо судьба коалиции, либо судьба парламента, о системной работе вряд ли будет идти речь», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он предложил, чтобы, как и на предыдущей неделе, каждый день утром согласовывать повестку дня работы ВР на текущий день.

А.ЯЦЕНЮК попросил председателей парламентских комитетов согласовать с руководителями фракций вопрос рассмотрения законопроектов на пленарных заседаниях.

По его словам, ВР должна рассматривать законопроекты, которые отражают позицию не только фракций, но и народных депутатов и председателей комитетов.