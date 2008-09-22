Российские боевые корабли готовы к походу в Америку

Отряд кораблей Северного флота к дальнему походу готов, заявил корреспонденту РИА Новости в Североморске заместитель главнокомандующего Военно-морского флота РФ вице-адмирал Николай Карачун.

"Учебное и боевое оружие на кораблях есть, оно исправно и проверено, корабли технически исправны, все экипажи кораблей укомплектованы на 100 %, запасные части находятся на борту кораблей и на судах обеспечения", - заявил Карачун.

Он выразил надежду, что в случае возникновения каких-либо неисправностей лучшие российские журналисты, которых берут с собой, помогут в этом случае флоту. "Не зря же они проходили лучший отбор, и самые лучшие из них попали в этот ответственный дальний поход", - сказал заместитель главнокомандующего ВМФ России.

В ближайшее время отряд кораблей Северного флота, находящихся на рейде Североморска, покинет главную базу и направится в Атлантический океан для отработки учебно-боевых задач, одним из эпизодов которых будут военно-морские учения с кораблями Венесуэлы.