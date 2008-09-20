Лавринович: закон о госслужбе снизит влияние политической конъюнктуры

Принятие Закона Украины «О государственной службе» позволит размежевать политическую деятельность и деятельность государственных служащих, уменьшит влияние политической конъюнктуры на кадровые решения в органах государственной власти, увеличив престижность государственной службы и ответственность чиновников.

Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, комментируя сегодняшнее решение парламента относительно принятия за основу законопроекта «О государственной службе», внесенного народным депутатом Украины, лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧОМ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-спикера.

«Значение этого шага очень большое из-за того, что существовало искушение каждого украинского Кабинета Министров решить кадровые вопросы без урегулирования стабильности государственной службы, обязательной конкурсности, обязательной ответственности каждого государственного служащего за свою работу», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ. По его словам, стремление оставить существующее состояние дел в сфере государственной службы «удерживало все правительства от принятия решения, которое бы позволило для Украины размежевать политическую деятельность и деятельность государственных служащих».

Как отметил первый заместитель председателя ВР Украины, к сегодняшнему решению парламент «шел десять лет, с тех пор, как было поставлено задание модернизировать государственную службу Украины, сделать ее ответственной и эффективной». По его словам, «длительное время главные вопросы разграничения политических должностей и должностей государственной службы, защита государственных служащих от политики принуждения и вмешательства государственных служащих в политику страны не решались». Это, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, «не позволяло развязать тот узел, который мешает эффективному развитию украинской политики и, в то же время, предпринимает достаточно опасными действия для государственных служащих, которые оказываются в зависимости от политиков, которые, возглавляя соответствующее направление органа власти, реализовывают свое виденье кадровой политики, а именно - как должен формироваться корпус государственных служащих».

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что в «2005 году один из руководителей государства гордился тем, что около тридцати тысяч государственных служащих было сменено за полгода». По его мнению, кадровые изменения, которые нанесли значительный вред делу государственной службы, имели мотивом то, что уволенные «неправильные надевали шарфики и не на тот майдан ходили».

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что государственная служба не только сложна и ответственна, «это люди, которые от имени государства имеют право и обязанность решать вопросы общественной жизни», а потому на первый план выступают вопросы квалификации чиновника, а не его работа при той или другой власти.

Он напомнил, что законопроект о государственной службе был внесен правительством В.ЯНУКОВИЧА в прошлом году. «К величайшему сожалению, в 2007 году Украину ожидали непредсказуемые потрясения, и этот проект закона был отозван из парламента новым составом правительства», - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ выразил надежду, что соответствующий закон будет принят в целом. Он однако не исключил, что окончательное решение относительно закона «О государственной службе» будет отложено «в случае, если главой государства будет принято решение, что нужно не убавлять темпа и добиваться того, чтобы, начиная с 2004 года, Украина не пропустила ни одного года без общегосударственных выборов».