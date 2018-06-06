Неделя в цифрах

2 массовых захоронения людей были найдены во Львове на территории Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого», сообщают в музее. По предварительным оценкам это жертвы репрессий 40-50-х годов.

2 бокала вина стали основанием для отставки министра образования Швеции, сообщают иностранные СМИ. Министр ушла в отставку после того, как полиция поймала ее за рулем с повышенным содержанием алкоголя в крови.

2 взрыва произошли на юге Турции, сообщают иностранные СМИ. В результате теракта 6 человек погибли, 50 получили ранения.

5% ВВП составят расходы на силовой блок в проекте государственного бюджета Украины на 2017 год, заявил министр финансов Александр Данилюк, сообщают украинские СМИ.

7 человек были задержаны российскими силовиками по делу «о подготовке диверсии» в оккупированном Крыму, сообщают российские СМИ.

7 человек погибли и 16 были доставлены в больницы с ранениями в результате падения рейсового автобуса «Судак-Керчь» на трассе Судак-Феодосия в оккупированном Россией Крыму в пропасть, сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.

17 пар с оккупированных территорий Донбасса воспользовались сервисом «Брак за сутки» в прифронтовом Северодонецке за первые 10 дней предоставления такой услуги, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

17% россиян отмечают, что их отношение к президенту РФ Владимиру Путину «нейтральное, безразличное», говорится в исследовании, проведенного Левада-центром, сообщают российские СМИ. 29% опрошенных он «симпатичен», 31% - что «не могут сказать о нем ничего плохого».

40% центрального аппарата Государственной фискальной службы – чиновники времен бывшего президента Виктора Януковича, сообщила глава Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко.

45-е место в медальном зачете после половины Олимпиады занимает сборная Украины. На счету у украинских спортсменов четыре медали – три серебра и бронза.

58 человек остались без жилья в городе Бар Винницкой области из-за пожара в жилом многоквартирном доме, сообщают в Винницкой ОГА.

64 украинских военных находятся в плену у боевиков на востоке Украины, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

66% украинцев считают самым полезным для изучения английский язык, говорится в исследовании, проведенном социологической группой «Рейтинг» по заказу аналитического центра RATING Pro.

70 человек погибли, как минимум, 112 были ранены в результате взрыва у больницы в городе Кветта в Пакистане, сообщают иностранные СМИ.

74 военнослужащих, защищавших территориальную целостность и суверенитет Украины, выполняя боевые задачи на Донбассе, были отмечены высокими государственными наградами Украины, говорится в соответствующем Указе президента Украины.

97 человек были спасены в Черном море в Одессе во время урагана, обрушившегося на город 7 августа, сообщают в мэрии Одессы. Было проведено 33 спасательных операции.

100 машин для гемодиализа могут бесплатно получить две киевские больницы, сообщают в Киевсовете. Планируется передать 70 машин для Александровской городской клинической больницы и 30 для городской клинической больницы №3.

242220 га леса горят в канадской провинции Новая Шотландия рядом с национальным парком Кеджимкуджик, сообщают иностранные СМИ. По информации спасателей, огонь может распространяться со скоростью 25-30 м в минуту.

883 человека погибли в украинских водоемах с начала 2016 года, сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. С начала августа погибли 35 человек.

45 000 боевиков террористической организации «Исламское государство» были убиты за два года в Сирии и Ираке, заявил представитель командования США, генерал Шон Макфарланд, сообщают иностранные СМИ.

81 494 человека были уволены в Турции после попытки государственного переворота, сообщают иностранные СМИ. В это число входят судьи, солдаты и госслужащие.

85 000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1 761 человек и были травмированы около 19 000 человек, произошли в Украине за семь месяцев 2016 года, сообщают в Департаменте превентивной деятельности Национальной полиции Украины. По сравнению с прошлым годом, количество ДТП возросло на 19%. Каждая пятая авария – с пострадавшими.

263 000 мигрантов достигли берегов Европы через Средиземное море с начала 2016 года, говорится в сообщении Международной организации по вопросам миграции (МОМ), сообщают иностранные СМИ.

200 000 000 долларов заработало мобильное приложение Pokemon Go в течение первого месяца с момента выхода, сообщает иностранные СМИ со ссылкой на исследование аналитической компании Sensor Tower.

450 000 000 гривен выделил Кабинет министров Украины Государственному комитету телевидения и радиовещания из специального фонда на условиях возврата для проведения песенного конкурса Евровидение-2017.

9 353 000 000 гривен убытка получили украинские банки в первом полугодии 2016 года, сообщают в Национальном банке Украины.

Маргарита Андреева