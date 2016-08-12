Порошенко представил к наградам 74 участников АТО, в том числе - посмертно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в указе № 330 от 11 августа.

В частности, орденом Богдана Хмельницкого III степени посмертно награждены два служащих Вооруженных Сил Украины. Восемь военных ВСУ удостоены ордена "За мужество" III степени, из них семеро посмертно. Медалью "Защитнику Отечества" награждены 63 бойца.

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Кроме того, орденом "За мужество" III степени посмертно награжден подполковник Национальной гвардии Украины Вячеслав Саражан, который с августа 2014 года считался пропавшим без вести, а в мае текущего года был идентифицирован среди погибших.

«В 2014 году подполковник выполнял боевые задачи в Донецкой области, в частности - руководил группой, которая выявляла и обезвредила корректировщика огня террористов», - сообщили в пресс-службе.