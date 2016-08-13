Министр образования Швеции ушла в отставку из-за двух бокалов вина

Как сообщает Русская служба Би-би-си, Хаджиалич, боснийская мусульманка по происхождению, была остановлена вечером 11 августа для проверки по дороге из Копенгагена, где она посещала концерт, в Мальме на юге Швеции.

Содержание алкоголя в крови после выпитых ранее двух бокалов вина составило 0.2 промиле. Ее расчет на то, что алкоголь "выветрится" к тому времени, когда она сядет за руль, не оправдался.

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Она назвала произошедшее "самой большой ошибкой в жизни". Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен дал согласие на отставку Хаджиалич и уже назначил исполняющего обязанности министра.

Заняв министерский пост в 2015 году в возрасте 27 лет, Хаджиалич стала самым молодым членом кабинета в истории Швеции и первой мусульманкой в стране на такой должности. Родители привезли ее в Швецию в возрасте пяти лет.

Аида Хаджиалич заявила, что осознает тяжесть содеянного и готова к наказанию и штрафу.