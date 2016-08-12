Количество жертв ДТП с автобусом в Крыму выросло до 7 человек

Об этом сообщает ТАСС.

"В больнице Судака скончался еще один человек. Фамилию, имя и откуда родом, мы не называем. Таким образом, на данный момент погибли семь человек, среди них есть один ребенок", - сказала "глава муниципального образования - городской округ Феодосия" Светлана Гевчук.

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Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что погибли шесть человек, 13 пострадали. В ведомстве также отметили, что остальные пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии, некоторые из них в коме.

Согласно путевому листу, в автобусе находились 19 пассажиров. В больницы городов Судак и Феодосия направлены 16 человек. Состояние пострадавших оценивается по-разному.

Подробностей о количестве и состоянии пострадавших детей пока нет. Известно только, что "совсем маленьких детей нет, все они - подростки". Всего в автобусе находились шесть детей, в том числе из Волгограда и Киева. Один ребенок погиб.

Как сообщал УНИАН ранее, в оккупированном Крыму перевернулся автобус, погибло не менее 5 человек.