17 пар с оккупированных территорий Донбасса воспользовались сервисом "Брак за сутки"

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook.

"Каждая семья, созданная благодаря новому сервису от Минюста "Брак за сутки", - это повод гордиться работой нашей команды. 10 дней работы проекта в прифронтовом Северодонецке показали, насколько эта услуга важна и востребована обществом", - заявил Петренко.

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Также глава Минюста разместил фотографию со статистическими данными, согласно которых, в общем сервисом "Брак за сутки" за 10 дней воспользовалось 23 пары, 17 из которых - это жители временно оккупированных территорий, по три пары - это жители Северодонецка и бойцы АТО.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров поддержал предложение Министерства юстиции о запуске пилотного проекта в некоторых населенных пунктах, где можно будет в течение суток зарегистрировать брак.