Ющенко приложит все усилия, чтобы ВР работала

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет прилагать все усилия, чтобы парламент продолжал работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК в интервью журналистам, отвечая на вопрос, будет ли иметь глава государства право распустить парламент уже 3 октября, поскольку Конституционный Суд признал неконституционным и прекратил действие временного регламента ВР.

«Президент будет делать все, чтобы Верховная Рада текущего созыва работала», - сказала она.

М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что в вопросе реализации своего права по досрочному прекращению полномочий ВР Президент будет использовать все политические, организационно-правовые, конституционные рычаги для того, чтобы парламент работал и выполнял свою законодательную функцию.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что Президент имеет право, а не обязанность распускать парламент на основаниях, определенных в Основном Законе.

Она выразила удивление по поводу принятия вчера парламентом в первом чтении законопроекта, которым устанавливается уголовная ответственность для Президента за роспуск парламента на непредусмотренных Конституцией основаниях.

«Я вам скажу, что данный закон, как и многие другие, принятые ВР в последнее время, содержит целый ряд признаков неконституционности», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

В частности, она напомнила, что в соответствии с Конституцией распускать парламент имеет право исключительно Президент, а привлекать его к криминальной ответственности можно также исключительно на основании положений Конституции (статья Основного Закона об импичменте).

«Во вчерашнем законопроекте, кроме злобы народных депутатов, кажется, нет никакого смысла», - сказала М.СТАВНИЙЧУК, добавив, что в законе больше политики, чем права.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада Украины в первом действующие приняла проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о дополнительных мерах обеспечения выполнения Конституции Украины)”, внесенный народными депутатами Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (Партия регионов), Андреем ПОРТНОВЫМ и Святославом ОЛИЙНИКОМ (БЮТ).

Законопроектом предлагается установить криминальную ответственность за незаконный роспуск парламента. «Узурпация государственной власти путем досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины способом, противоречащим Конституции Украины, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет”, говорится в проекте закона.