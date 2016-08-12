"Сам попросил": Путин объяснил увольнение Иванова с поста главы своей администрации
Президент России Владимир Путин заявил, что Сергей Иванов сам попросил перевести на другую работу.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Помню хорошо о нашей договоренности о том, что вы просили не использовать вас на этом участке работы в должности руководителя Администрации президента более чем четыре года, поэтому с пониманием отношусь к вашему желанию перейти на другой участок работы», - заявил Путин.
Путин также заявил, что бывший глава Администрации рекомендовал Антона Вайно в качестве своего преемника.
Читайте такжеDie Welt: Запад должен, наконец, остановить Путина
«Антон Эдуардович работает у нас в качестве вашего заместителя, тоже в течение нескольких лет, работает успешно. Сергей Борисович рекомендовал вас в качестве своего преемника на посту руководителя Администрации президента Российской Федерации», - сказал Путин.
В свою очередь, Иванов в ходе встречи с Путиным отметил, что работал главой Администрации президента дольше всех - четыре года и восемь месяцев.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 августа, Путин уволил Сергея Иванова с должности главы своей администрации. На этот пост был назначен Антон Вайно, с 2012 года занимавший пост заместителя руководителя Администрации президента.