"Сам попросил": Путин объяснил увольнение Иванова с поста главы своей администрации

13:46, 12 августа 2016
Политика
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Президент России Владимир Путин заявил, что Сергей Иванов сам попросил перевести на другую работу.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Помню хорошо о нашей договоренности о том, что вы просили не использовать вас на этом участке работы в должности руководителя Администрации президента более чем четыре года, поэтому с пониманием отношусь к вашему желанию перейти на другой участок работы», - заявил Путин.

Путин также заявил, что бывший глава Администрации рекомендовал Антона Вайно в качестве своего преемника.

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«Антон Эдуардович работает у нас в качестве вашего заместителя, тоже в течение нескольких лет, работает успешно. Сергей Борисович рекомендовал вас в качестве своего преемника на посту руководителя Администрации президента Российской Федерации», - сказал Путин. 

В свою очередь, Иванов в ходе встречи с Путиным отметил, что работал главой Администрации президента дольше всех - четыре года и восемь месяцев. 

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 августа, Путин уволил Сергея Иванова с должности главы своей администрации. На этот пост был назначен Антон Вайно, с 2012 года занимавший пост заместителя руководителя Администрации президента.

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