УКРОП требует созвать заседание ВР из-за провокации в Крыму и истории с судьей Чаусом

Вторым вопросом, требующим срочного рассмотрения является история с разрешением на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Николая Чауса, который погорел на взятке в 150 тыс. долларов.

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на ее официальном сайте.

«Мы убеждены, что украинский парламент должен оперативно реагировать на вызовы, которые возникают перед нашим государством», – отметили в УКРОПе.

В партии призывают парламент защитить украинских граждан, в частности Евгения Панова, которого пытаются обвинить в подготовке терактов на территории аннексированного полуострова Крым, приняв обращение к ведущим государствам мира, международным организациям, правозащитникам с призывом осудить такие действия России и ее попытки начать «борьбу с терроризмом» на территории Украины. «Задержание граждан Украины на временно оккупированной территории нашего государства иностранными спецслужбами недопустимо», – убеждены в партии. Со своей стороны УКРОП обещает сделать все возможное, чтобы обеспечить Евгению Панову необходимую юридическую помощь.

Читайте такжеКреативные конкуренты Чауса-консервника: куда еще украинские чиновники прятали взятки (фото, видео)Кроме того, партийцы призвали парламент разрешить задержание и арест скандального судьи Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса, чтобы он не спрятался от ответственности. В партии считают, что наказание скандального судьи, который отличился решениями о лишении водительских удостоверений представителей Автомайдана, аресте оппозиционного политика Геннадия Корбана и снятии с международного розыска пособника Януковича Юрия Иванющенко, станет хорошим прологом к очищению судебной системы и судебной реформе, которая начнет действовать осенью.

«УКРОП убежден, что способность парламента решить эти вопросы станет тестом на его жизнеспособность и целесообразность существования в нынешнем составе», – сказано в заявлении.