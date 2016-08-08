Заблуждения лузеров

Наверное, только ленивый в последние дни не пнул зачастившую со спорными выступлениями Надежду Савченко. Возмущенное украинское общество скептически высказалось и по поводу ее очередной голодовки, и относительно «одинаковости» ценностей Майдана и Антимайдана, и о готовности поговорить по душам с кремлевскими марионетками Плотницким и Захарченко, и «необходимости» просить у них прощения, и о предложении поскорее менять условную сотню украинских заложников, находящихся в плену у боевиков, на условную тысячу сепаратистов, многие из которых существуют только в воспаленном мозгу главарей «ЛДНР»…

С тех пор, как Надежда начала активно уничтожать собственный политический капитал, не раз звучали предположения, что бывшая пленница Кремля – всего лишь кукла в чьем-то хорошо срежиссированном спектакле. Конечно, кто-то отметил, что не стоит считать речи взбалмошной «Пули», которая, вернувшись из плена, пренебрегла реабилитацией, конспирологическими, поскольку объясняются они довольно просто – обычной глупостью. Кто-то был уверен, что резкие, а иной раз, балансирующие на грани адекватности, выступления Савченко – плод манипуляций реального лидера «Батькивщины», желающей поскорее «утопить» соперницу. А кто-то не смог не заметить, что Надежда, в основном, озвучивает «мирные» тезисы бывшего серого кардинала отечественной политики «в отставке», кума Владимира Путина – Виктора Медведчука, что наталкивает на еще одну версию…

Почему из уст «Пули» прозвучали именно эти фамилии, а не фамилии украинского омбудсмена Валерии Лутковской или уполномоченной президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирины Геращенко – Надежда объяснять не стала.

…Сегодня Надежда озвучила предложение, которое наиболее к этой, третьей версии, и подходит.

Савченко заявила, что если договориться с боевиками «ЛДНР» не получается у мужчин, то сделать это могут женщины. Причем, видимо, памятуя былые ошибки, в качестве кандидатур «переговорщиц» назвала не себя (или сестру Веру), а жену президента Украины Марину Порошенко и супругу… вышеупомянутого Медведчука, по совместительству – куму президента РФ Владимира Путина телеведущую Оксану Марченко. Почему из уст «Пули» прозвучали именно эти фамилии, а не фамилии украинского омбудсмена Валерии Лутковской или уполномоченной президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирины Геращенко – Надежда объяснять не стала. Но это и не удивительно. Ведь, похоже, главное в ее заявлениях не логика и рациональность высказываний, а количество громких новостных заголовков и сюжетов в российских СМИ.

Однако, если тезисы в уста летчицы-депутата вложил именно друг российского президента, то выбор переговорщиков «от Савченко» становится понятным – и очень похожим на попытку кучмовского «кризисного менеджера» вернуться в большую игру. Возможно, не все помнят, как в 2005 году, когда Медведчук (внесший «посильную помощь» в президентскую гонку-2004 на стороне провластного кандидата Виктора Януковича) заявлял, что не будет баллотироваться на следующих президентских выборах (через четыре года), это вызывало у украинцев лишь злорадную усмешку. Злорадство подтвердилось вполне реальными цифрами «поддержки» бывшего главы Администрации президента времен Леонида Кучмы на парламентских выборах 2006 года. Оппозиционный блок «Не Так!», третьим номером которого выступал Виктор Медведчук, не преодолел даже пределы статистической погрешности: по данным разных экзит-поллов партия набирала от 1,1% до 1,9% голосов избирателей.

Следующую попытку вернуться из политического небытия кум Путина предпринял в 2008 году, разгоняя устами некоторых своих соратников информацию о якобы небывало щедрых предложениях высоких должностей от тогдашнего президента Виктора Ющенко. Мол, даже пост секретаря СНБО предлагали, но Медведчук отказался. Зачем и почему – пояснять, конечно же, никто не стал.

Затянувшийся до неприличия «минский процесс» лишь в очередной раз подтвердил близость «посредника» к российскому вождю, развязавшему конфликт на Донбассе

Еще через четыре года, в апреле 2012-го, забытый политик попытался реанимировать себя в новой ипостаси – как инициатора создания не партии, а «гражданского движения». Впрочем, что бы ни пытался сотворить Медведчук, получалось всегда СДПУ(о). Не говоря уже о том, что за стройными идеями «гражданских активистов», в частности, о присоединении Украины к Таможенному Союзу и федеративном принципе устройства государства, неприкрыто маячил Кремль.

«Звездный час» Виктора Медведчука, казалось, настал в июне 2014 года, когда он выступил посредником предварительных переговоров между ОБСЕ, Киевом и представителями банд «ЛНР» и «ДНР». Однако, затянувшийся до неприличия «минский процесс» лишь в очередной раз подтвердил близость «посредника» к российскому вождю, развязавшему конфликт на Донбассе.

Похоже, что сейчас, устами Савченко, кум Путина пытается убедить электорат, что «помирить» Киев и Донбасс сможет его жена. Возможно, так Медведчук пытается использовать комбинацию рейтингов «Пули» (некоторые пророссийские засланцы в Украине верят, что уровень доверия населения к бывшей пленнице очень высок), и телеведущей Марченко (дескать, если ее массово смотрят в прямом эфире, может, поддержат и голосом в бюллетенях, чем черт не шутит).

Правда, за всей этой мишурой все равно виднеется главная цель, острое желание – протянув в политику жену, вернуться на арену и самому. И чем дальше, тем забавнее смотреть на эти потуги некогда могущественного «динозавра», списанного в утиль, который за много лет так и не понял, что же нужно простому украинскому человеку.

Татьяна Урбанская