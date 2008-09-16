Тарасюк называет Европе 5 причин, чтобы пустить Украину в НАТО и ЕС

На сегодня существует по меньшей мере пять причин, почему европейцам стоит поддержать евроатлантические устремления Украины.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, заявил председатель парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции, председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК в интервью Радио “VPRO” (Нидерланды).

“Во-первых, - сказал он, - потому, что Украина действительно хочет вступить в НАТО. Украина уже долгие годы является стабильным и надежным партнером НАТО, а курс на членство в Альянсе возник уже давно и является последовательным воплощением внешнеполитических приоритетов нашего государства”. Он напомнил, что “еще с первых дней восстановления государственной независимости Украина заявила о своем намерении принадлежать к системе европейской безопасности, одним из важнейших стержней которой является евроатлантическая составляющая”. “На сегодня стратегический, законодательно закрепленный курс Украины на вступление в Организацию Североатлантического договора остается неизменным приоритетом внешней политики”, - отметил Б.ТАРАСЮК.

Вторая причина, по его словам, заключается в том, что, даже еще не будучи формально членом НАТО, Украина уже является одним из самых больших контрибуторив безопасности на европейском континенте, ведь Украина - единственная страна - не член Альянса, которая принимает участие во всех миротворческих и антитеррористических операциях НАТО.

Говоря о третьем факторе, Б.ТАРАСЮК подчеркнул чрезвычайно важное геостратегическое расположение Украины на европейском континенте: “В Украине находится географический центр Европы, через Украину проходят главные транспортные магистрали”.

Он также отметил, что наше государство владеет высокими, часто уникальными технологиями двойного использования, в частности ракетостроение, авиастроение, кораблестроение и производство оружия.

“В-пятых, Украина имеет мощную, одну из самых больших армий в Европе. Все эти факторы обусловливают важность для Европы дальнейшей интеграции Украины в Альянс, и подтверждают, что Украина должна стать неотъемлемой частью европейской системы безопасности”, - сказал Б.ТАРАСЮК.