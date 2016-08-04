Холодницкий считает, что большой залог для фигуранта "газового дела" Постного поможет предотвратить его бегство

Об этом он сказал в интервью "5 каналу", комментируя то, что 3 августа Апелляционный суд Киева увеличил залог для Постного с 1,5 млн грн до 250 млн грн, передает Украинская правда.

"Мы просили больший залог. Суд принял, в принципе, "Соломоново решение" и увеличил тот, который дал суд первой инстанции, но он все равно меньше того, который мы просили. То есть с 1,5 миллиона, которые были в тот же день уплачены подозреваемым, суд увеличил до 250 миллионов. Конечно, это не миллиард и 600 миллионов, как мы просили", – сказал Холодницкий.

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На замечание ведущей о том, что выставлять залог, который превышает стоимость всего движимого и недвижимого имущества человека, – это незаконно, и вопрос, откуда взялись суммы по газовому делу и делу ОПЗ, руководитель САП сказал:

"Сумму залога мы выбирали, исходя из размера причиненного ущерба, который мы инкриминируем. С той целью, чтобы предотвратить, во-первых, бегство подозреваемых, а во-вторых, чтобы была возможность у следствия возместить тот ущерб, который, по мнению следствия, причинен государству".

"По поводу имущества я с Вами не могу согласиться, поскольку мы еще до сих пор устанавливаем все имущество, которое принадлежит, в частности, Постному. И мой заместитель сегодня в суде верно отметил, что есть у него (Постного)имущество и в Германии, и на Кипре – это предприятия, возможно, даже оффшорные фирмы…", – сказал Холодницкий.

"Есть две квартиры в центре, дом на Печерске. Откуда такое состояние?" – добавил он.

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По словам Холодницкого, "сбежать за границу – так же, как и для Онищенко – для Постного не составляет никакой сложности".

"И мы должны это учитывать. Потому что, как видим по Онищенко, мы сделали все, что могли сделать, – но он народный депутат, он имел иммунитет, которого его лишили только на 10-й или 12-й день…", – сказал он.

"По Постному не так – мы могли и мы эти меры применяем. Он уже если и в больнице, но его свобода передвижения ограничена. И тот сериал, в который превратилось его дело в суде – 9 раз переносилось заседание апелляционного суда! - так не должно быть", – заявил руководитель САП.

По мнению Холодницкого, "это манипуляции стороны защиты" и затягивание под разными поводами. Он намерен показать записи, на которые видно, что Постный до и после судебных заседаний хорошо себя чувствовал.

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Холодницкий убежден по совокупности фактов, что Постный может либо сбежать, либо влиять на следствие, если он будет не за решеткой.

Он подчеркнул, что мера пресечения истекает через 10 дней. "Мы послезавтра снова должны вносить ходатайство о продлении этой меры, которую только избрали сегодня", – отметил Холодницкий.