У Ющенко поняли, на что опиралась Тимошенко в расчетах бюджета-2009
Вывод Секретариата Президента
Кабинет министров при расчете показателей государственного бюджета на 2009 год исходил из цены на природный газ 250 долларов за тысячу кубометров.
Как передает корреспондент УНИАН, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ сообщил, что к такому выводу пришли специалисты Секретариата, проанализировав поступивший к ним от правительства проект госбюджета на 2009 год.
Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что документ был получен Секретариатом Президента сегодня несколько часов назад.
Как сообщал УНИАН, 6 июня министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что цена на поставляемый Россией газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти вдвое.
В 2008 году Украина покупает газ по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров.