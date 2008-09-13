У Ющенко поняли, на что опиралась Тимошенко в расчетах бюджета-2009

Кабинет министров при расчете показателей государственного бюджета на 2009 год исходил из цены на природный газ 250 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ сообщил, что к такому выводу пришли специалисты Секретариата, проанализировав поступивший к ним от правительства проект госбюджета на 2009 год.

Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что документ был получен Секретариатом Президента сегодня несколько часов назад.

Как сообщал УНИАН, 6 июня министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что цена на поставляемый Россией газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти вдвое.

В 2008 году Украина покупает газ по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров.