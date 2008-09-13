Яценюк: между Украиной и Россией никогда не будет военного конфликта

Между Украиной и Россией никогда не будет военного конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

«Это не возможно, потому что не возможно», - заявил он, отметив, что на сегодняшний день нет никаких оснований для того, чтобы сравнивать ситуацию с Грузией и Осетией с ситуацией с Крымом в Украине.

«Отношения у нас не простые, но они, если взглянуть в историю, никогда и не были простыми. Но на то и есть дипломаты и талант дипломатов. Я не вижу сегодня критической ситуации в отношениях между Украиной и Россией», - заявил А.ЯЦЕНЮК.